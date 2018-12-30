İsrailli bakanlar yeni parti kurdu: 'Taklit Likud'

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennet ve İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şahkid, seçimlerin kurulması yaklaşırken Hayemin Hahadaş ("Yeni Sağ") adında bir parti kurdu.
İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, partiyi hedef alarak, partinin "taklit Likud" olduğunu savundu. Likud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki partisi.
Regev, Bennett'in kabine toplantılarında yaşananları sürekli olarak dışarıya sızdığını öne sürerek, "Bennett ve Ayelet Şahkid 1992 seçimlerinin derslerini öğrenmediler, tankın içinde silahlarını ateşliyorlar" diyerek yeni kurulan partiye karşı çıktı.
Yeni Sağ tarafından verilen yanıttaysa Regev'in Gazze'den ayrılmayı savunduğu söylendi. Açıklamada Regev, yumuşak siyaset savunmakla "suçlandı".