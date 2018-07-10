İsrailli bakandan tehdit: Sınırda tek bir Suriye askerini bile yaşatmayız

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'yi tehdit ederek, Golan'da 'tek bir Suriye askerini bile yaşatmayacaklarını' söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Golan'daki tampon bölgede tek bir Suriye askerine bile göz yummayacaklarını, Suriye'deki İran varlığını ise nerede olursa olsun vuracaklarını" belirtti.

Sputnik'in haberine göre Suriye'de İran bahanesiyle hava saldırılarını devam ettiren İsrail, Suriye hükümetinin cihatçılara karşı birbiri ardına elde ettiği zaferlerin ardından 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri için endişeli.

GOLAN TEPELERİ'NE ÇIKARMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi öncesi Savunma Bakanı Avigdor Liberman İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ne çıkarma yaptı.

Komutanlarla birlikte bölgeyi turlayan Liberman, "İran'ın Suriye'deki askeri varlığının kalıcı ve derin hale gelmesine izin vermeyeceklerini, yoksa bunun İran'a İsrail topraklarına saldırma kabiliyeti sağlayacağını" savundu.

'SAPTADIĞIMIZ AN EYLEMDE BULUNACAĞIZ'

''Suriye'deki İran varlığı makul ve mantıklı değil. Suriye'nin hiçbir yerinde İran'ın varlığını kabul etmeyiz. Daha önce pek çok kez söylediğimiz gibi Suriye'de İran'ın konsolidasyonuna karşı harekete geçeceğiz'' diyen İsrail Savunma Bakanı, ''İran varlığı saptadığımız an eylemde bulunacağız'' vurgusu yaptı.

Rusya-İsrail görüşmelerine konu olduğu iddia edilen İran askeri varlığının Suriye'nin İsrail sınırlarından daha iç bölgelere çekilmesi pazarlığına atıf yapan Liberman, İran güçlerinin İsrail sınırından 40-80 km geri çekilmesinin kendileri için bir fark teşkil etmeyeceğini söyledi.

'İran ile vekili Şii milislere ait unsurlar saptadıklarından' söz eden Liberman, "bunların rejimlerin himayesi altında Golan Tepeleri'ne yerleşmeye çalıştığını" iddia etti.

'HER SURİYE ASKERİ HAYATINI TEHLİKEYE ATMIŞ OLUR'

''Rejimin himayesi altında terörist altyapı kurma çabası bizce kabul edilemez. Bölgede görüp saptadığımız her terörist altyapıya karşı güç kullanarak eyleme geçeceğiz'' tehdidinde bulunan İsrailli bakan, tampon bölgedeki her Suriye askerinin de hayatının tehlikede olduğunu söyledi:

''Buradaki komutanlara ve UNDOF (Golan'da konuşlu BM barış gücü) temsilcilerine net şekilde söyledim: Tampon bölgeye giren her Suriye askeri hayatını tehlikeye atmış olur, ara bölgedeki her Suriye askerinin hayatı tehlikededir.''

Liberman, Dera ve Kuneytra'daki çatışmalardan kaçıp İsrail sınırına gelenlerle ilgili ''Sınırı turladık ve Suriyeli sığınmacıların çadırlarını gördük. Her türlü insani yardımı vermeye hazırız ama topraklarımıza tek bir sığınmacı bile kabul etmeyiz'' dedi.