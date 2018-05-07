İsrailli bakandan tehdit: Esad'ı öldürürüz, rejimini yıkarız

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad' ve Suriye yönetimini 'İran' konusunda tehdit etti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail'in "şimdiye kadar Suriye savaşına dahil olmadığını" iddia etti.

Ynet'e konuşan İsrailli bakan, "eğer Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran'ın Suriye topraklarında faaliyetini sürdürmesine izin verirse, İsrail onu öldürür ve rejimini yıkar" dedi.

Suriye yönetimini tehdit eden Steinitz, "eğer Esad İran'ın Suriye'yi bize karşı bir askeri üsse dönüştürmesine izin verirse, bize Suriye topraklarından saldırı olursa, bunun kendi sonu olacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.

İsrail daha önce de "İran varlığı" bahanesiyle Suriye topraklarında çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.