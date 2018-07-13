İsrailli bakandan İrlanda büyükelçiliğini kapatma çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail'e karşı karar alan İrlanda'daki İsrail büyükelçiliğini kapatma çağrısında bulundu.

İrlanda Senatosu, İsrail işgalindeki yerleşimlerden ithalat yapılmaması yönünde karar almıştı.

Karara tepki gösteren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İrlanda'daki İsrail büyükelçiliğinin "acilen" kapatılması gerektiğini söyledi.

İsrail yönetimi İrlanda'nın İsrail büyükelçisi Aoife Kelly'yi açıklama için İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

İrlanda hükümeti, senatoda alınan karara karşı çıkıyor. Ancak ithalat yasağı Fianna Fail ve Sinn Fein'in de aralarında bulunduğu pek çok önemli parti tarafından destekleniyor.

İsrail açıklamasında ithalat yasağı "popülist, tehlikeli ve aşırıcı" olarak niteleniyor.

İrlanda'nın kararı uluslararası destek görürken, Roger Waters da kararı destekleyen bir açıklamada bulunmuştu.