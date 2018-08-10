İsrailli bakandan Hamas liderlerine suikast çağrısı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, dün bir açıklama yaparak, Gazze'den atılan roketlerin bedeli olarak Hamas liderlerine suikast düzenleme çağrısı yaptı. 'Çocuklarımızın yaz tatili böyle geçmemeli' diyen Regev, 'Hamas liderleri de korku içinde yaşamalı' ifadelerini kullandı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, dün bir açıklama yaparak, Gazze'den atılan roketlerin bedeli olarak Hamas liderlerine suikast düzenleme çağrısı yaptı.

"Denklem çok basit: Eğer çocuklarımız korku içinde yaşıyorsa, o zaman Hamas liderleri de korku içinde yaşamalı" ifadelerini kullanan Regev, "Nokta atışı suikastler politikasına geri dönmeliyiz ve bu cani terör örgütünün liderlerini hedef almalıyız" diye konuştu.

Filistinli çocukların yıllardır korku ve İsrail savaş jetlerinden atılan bombaların gölgesi altında yaşamasına değinmeyen İsrailli Bakan, "Bana İsrail'deki diğer çocuklar gibi kamp yapıp, sosyal aktivitelere katılamayan çocukların kabul edilemez durumundan bahsettiler. Yaz tatilleri böyle geçmemeli" dedi.

Siyonist Birlik partisinin lideri Avi Gabbay ise İsrail'in "güçlü bir ordusu ve zayıf politikacıları" olduğunu söyleyerek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Liberman'ı, "şiddetin ne zaman başlayacağını Hamas'ın kararlaştırmasına izin verdikleri" gerekçesiyle eleştirdi.