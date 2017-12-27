İsrailli bakan idam istedi: Teröristlere hapiste bile yer yok

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinli tutuklu Ömer el Abd'in idam edilmesini savunarak, "Teröristlere hapiste bile yer yok" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Batı Şeria'da 3 İsrailli yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el Abd'in idam edilmesini istedi. Liberman "Yahudi kanı ucuz değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok" şeklinde ifadeler kullandı.

Bakan Liberman, Batı Şeria'da bulunan yasadışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç İsrailli yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failinin, bugün çıkacağı mahkemede idam cezası alması gerektiğini savundu.

Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu tür bir suça verilecek tek uygun ceza ölümdür. Hakimlere cesur olmaları ve idam cezası vermeleri çağrısında bulunuyorum. Yahudi kanı ucuz değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok."

Liberman, tartışmalı idam yasa tasarısının bugün parlamentoda ilk tur oylamaya sunulacağını açıklamıştı. Tasarının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor.