İsrailli bakan: Daha fazla Filistinli öldürmeliyiz

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, İsrail güvenlik güçlerinden "daha fazla Filistinli öldürmelerini" istedi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, "terör saldırısı gerçekleştiren Filistinlilerin ceza almadıklarını" öne sürerek, "Güvenlik kuruluşları ne yapılması gerektiğini, ne kadar yapılması gerektiğini ve neden yapılması gerektiğini anlıyor. Bu konuda tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamalıyız" diye konuşu.

Ariel, "Yıllardır havuç ve sopa kullanmak gerektiğini duyuyoruz. Şimdiyse sopa kullanma zamanı" diyerek, Filistinli aileleri hedef aldı. Siyonist bakan, Filistinli aileler için "Onları evlerinden çıkartmalıyız, evlerini yıkmalıyız. Bu konu savunma bakanının elinde. Bu tamamen meşru olur ve kamu desteği de alır" sözlerini kullandı.

Kan'a konuşan Uri Ariel, "Biri sizi öldürmeye çalışıyorsa önce siz onu öldürmelisiniz" diyerek, "Aylardır ordunun 'saldırılar' gerçekleştirdiğini duyuyoruz - ancak hiç Filistinli ölmüyor. Gizli bir tür silah mı geliştirildi? Ateş ve duman var ama ölü Filistinli yok. Filistinlilerin yaralanma ve ölme zamanı geldi" sözlerini kullandı.

Uri Ariel, "denklemi değiştirme zamanı geldi" diyerek, İsrail güvenlik güçlerine "daha çok Filistinli öldürme" çağrısı yaptı.