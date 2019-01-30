İsrail'le Rusya arasında Suriye görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rus yetkililerle İran ve Suriye üzerine görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rus yetkililerle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Suriye konuları ele alındı.

Haaretz'in haberine göre Kudüs'te yapılan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin bulundu.

İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMA KARARI

Rus yetkililer, İsrail'in güvenliği konusunda Netanyahu'ya teminat vererek, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin artırılmasını istediklerini söylediler.

Rusya'ya ait bir uçak, İsrail'in bölgedeki faaliyeti sebebiyle düşürülmüş, Rus ordusu İsrail'in bunu kasıtlı yaptığını söylemişti. Ancak Rusya-İsrail görüşmelerinin ardından Putin, uçağın düşürülmesinde kasıt olmadığını öne sürdü.

Görüşmede işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

İSRAİL ABD'NİN ÇEKİLMESİNDEN ENDİŞELİ

İsrail tarafının görüşmede ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanacaklar konusunda endişesini ilettiği belirtiliyor.

İsrail, ABD'nin ayrılmasıyla birlikte İran ve Suriye'nin kendisine karşı güvenlik tehdidi yaratacağını düşünüyor.

Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde ABD'nin Suriye'de kalmasını talep ettiği biliniyor.

İran'ın Suriye'deki varlığının sonlanmasını isteyen İsrailli yetkililer, bunun askeri yollarla yapılamayacağını, ancak Rusya'nın girişimlerinin İran'ı Suriye'den çıkartabileceğini düşünüyor.