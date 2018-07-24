İsrail'in vurduğu Suriye uçağının pilotu öldü

İsrail'in Golan'da sınır ihlali iddiasıyla vurduğu Suriye askeri uçağının pilotunun öldüğü bildirildi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yakınındaki Yermük'te IŞİD hedeflerini vuran Suriye uçağının İsrail tarafından vurularak düşürülmesinin ardından uçağın pilotunun öldüğü açıklandı.

Al Masdar'ın Şam'da bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in düşürdüğü uçağın pilotunun Tartuslu Albay Umran Mare olduğu ve yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yermük Havzası kuzeybatı koridorunda seyreden Su-22 savaş uçağının İsrail tarafından iki Patriot füzesiyle düşürüldüğü ifade edildi. Uçağın güneybatı Suriye'de Yermük Havzası bölgesine düştüğü belirtildi.

Albay Mare'nin son dört yıl içinde İsrail tarafından öldürülen ikinci Suriyeli pilot olduğu kaydedildi.

