'İsrail'in Suriye'ye saldırısında 12 İran askeri öldü'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'ye saldırısında 12 İran askeri öldüğünü iddia etti.

İsrail'in Suriye'ye son gerçekleştirdiği saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerden en az 12'sinin İran Devrim Muhafızları askeri olduğunu iddia etti.

İsrail'in Şam ve Süveyde'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmiş, bu sayının durumu ağır olanlar sebebiyle artabileceği söylenmişti.

YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ MART'TA KULLANILMAYA BAŞLANACAK

İran ölenlerin kimliklerine dair açıklamada bulunmadı. İsrail hava saldırıları yoğunlaşarak devam ediyor.

Öte yandan Suriye'nin Rusya tarafından verilen S-300 hava savunma sistemini Mart ayından önce kullanamayacağı aktarılıyor.