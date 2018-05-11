İsrail’in saldırısında bir Filistinli öldü, en az 170’i yaralandı

Filistinlilerin “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” kapsamında Gazze sınırında bugün düzenlediği gösterilerde, İsrail askerleri 1 Filistinliyi öldü, en az 170 Filistinliyi yaraladı.

Filistin’in Gazze sınırında haftalardır devam eden “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü”nde İsrail askerleri 1 kişiyi öldürdü, aralarında çocukların da olduğu en az 170 kişiyi yaraladı.

Hamas’ın kontrolündeki Gazze Şeridi’nde haftalardır süren yürüyüşün başlangıcından beri İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 44’e yükseldi.

Reuters’ın haberine göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusunda yapılan eylemde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü. Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre aralarında 16 yaşında yüzünden vurulan bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi ağır yaralandı.

Cuma günleri en büyük katılımın gerçekleştiği “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü”nün, 1948’de İsrail’in kurulmasıyla yüz binlerce Filistinlinin yerlerinden olmasının yıldönümü olan 15 Mayıs’a dek devam etmesi bekleniyor.

Save the Children adlı yardım kuruluşunca bugün yayımlanan rapora göre yürüyüşün başlangıcından beri İsrail askerlerince yaralanan 700 Gazzeli çocuktan en az 250’si gerçek mermilerle vuruldu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada askerlerin sınırı korudukları ileri sürülerek “angajman kurallarına göre ateş ettikleri” ifadelerine yer verildi.

