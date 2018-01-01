İsrail'in kararına Filistin'den sert tepki

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesi kararına Filistin'den sert tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Merkez Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylanmasına Filistin tarafından sert tepkiler geldi.

Merkezi Gazze olan Hamas hareketi yaptığı açıklamada, "Bu adımı atanlar çok ciddi direnişler ile karşılaşılacağını bilmeliler" derken, Ramallah'ta Fetih hareketi ise "Likud partisinin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı kontrol altına alma kararı barış sürecinin kalıntılarının tek taraflı olarak sona erdirilmesini sağlıyor" dedi. Birleşmiş Milletler kararlarının açıkça ihlal edildiği belirtilerek oylama kınandı.