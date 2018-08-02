İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar UCM'de

İsrail'in Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri sırasında işlediği suçları içeren dosya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında işlediği suçları içeren dosya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) iletildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail Savunma Güçleri (IDF) gerçek kurşunlar kullanarak saldırıyor.

ABD'nin İsrail başkonsolosluğunu Kudüs'e taşıma kararının ardından patlak veren eylemlerde, İsrail'in yanı sıra Trump yönetimi ve İsrail'le ittifak halindeki Suudi Arabistan da protesto ediliyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü adı verilen ve İsrail sınırında gerçekleştirilen eylemlerde, IDF'nin saldırıları sonucunda 18'i çocuk, 2'si gazeteci, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 150'den fazla Filistinli katledilmiş, 17 bine yakın kişi yaralanmıştı.