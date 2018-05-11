İsrail'e sahip çıkan ilk Arap ülkesi Bahreyn oldu

Bahreyn Dışişleri Bakanı, Suriye ile İsrail arasındaki gerilimin ardından İsrail'i savunan açıklamada bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed el-Halifa, İsrail'in Suriye ordusuna ait hedeflere saldırmasını destekledi. El-Halifa "bölgedeki bütün ülkelerin, İsrail dahil olmak üzere kendisini savunma hakkı olduğunu" söyledi.

Suriye'deki İran varlığının İsrail'e tehdit teşkil ettiğini savunan Bahreyn bakanı, "İran bölgedeki statükoyu bozduğu, ülkelere asker ve füze yerleştirdiği sürece İsrail dahil herkesin bu tehlike kaynağını yok etmeye hakkı vardır" dedi.

İngiltere ve ABD de benzer açıklamalarla İsrail'i desteklemişti.

İsrail'in Suriye ordusunu hedef alan saldırısında IŞİD kuşatması altında yıllarca yaşamış ve uzun süre cihatçılarla savaşmış Suriyeli askerler yaşamını yitirmişti.