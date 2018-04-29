İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı, İran’ı hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Tel Aviv’de yaptığı açıklamada Ortadoğu'da ‘İran’ın istikrarsızlaştırıcı ve kötücül faaliyetlerde bulunduğunu" ileri sürerek ABD'nin bundan dolayı derin kaygı duyduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu ile yaptığı toplantının ardından Pompeo, İran’ın bölgede “istikrarsızlaştırıcı ve kötücül faaliyetlerde bulunduğunu” ileri sürerek ABD’nin bu durumdan derin kaygı duyduğunu söyledi.

Pompeo İsrail’e geçmeden önce Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kral Selman'la görüşmüş ve İran’a yeni yaptırımlara hazırlanan ABD’nin Körfez’deki müttefiklerinin birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

Netanyahu ile yaptıkları ortak basın toplantısında konuşan Pompeo, “İran’ın İsrail ve bölge üzerindeki tehditlerinin tehlikeli tırmanışından derin kaygı duyuyoruz” dedi.

Pompeo şöyle konuştu: “İsrail gibi yakın müttefiklerimizle güçlü işbirliği İran’ın Ortadoğu’da ve hatta dünyada istikrarsızlaştırıcı ve kötücül faaliyetlerine karşı koyma çabalarımız için büyük önem taşımaktadır.”

ABD Büyükelçiliğinin 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşınmasıyla ilgili de konuşan Pompeo, bunun “Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu gerçeğini tanımak” anlamını geldiğini söyledi.

'EN BÜYÜK TEHDİT'

Ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu da ABD-İsrail arasındaki yakın ilişkiyi vurgulayarak “Dünyaya ve bizim ülkelerimize en büyük tehdit, militan İslamın nükleer silahlarla evliliği ve özellikle İran’ın nükleer silah geliştirme girişimidir” dedi. Netanyahu “Bugün bu konu hakkında çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik” diye ekledi.

Pompeo Suudi Arabistan’da yaptığı açıklamada, Avrupalı ortaklarının anlaşmayı yenileme kararı almamaları durumunda İran’la 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkacaklarını söylemişti. Öte yandan bugün İngiltere, Almanya ve Fransa’dan 2015 anlaşmasının yürürlükte kalması konusunda mutabık oldukları açıklaması geldi.

Suudi Arabistan’da yaptığı açıklamada da Pompeo, İran’ın Yemen’de Husilere silah desteği vererek ve Suriye’de Esad’ı destekleyerek “bölgeyi istikrarsızlaştırdığını” ileri sürmüştü. Pompeo, ABD güçleriyle birlikte Suudi askerlerinin Suriye’ye girmesi konusundaysa “Amerika’nın tek başına değil de Körfez ülkeleriyle birlikte bu konuda çalıştığından nasıl emin olacağımızı oturup konuşacağız” demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail’in ardından Ürdün’e gidecek.