İsrail'den Suriye'ye saldırı

İsrail'in Suriye'nin güneyinde yer alan Dera bölgesinin kuzeybatısındaki Tel el-Harra'ya füze saldırıları düzenlediği, Suriye hava savunmasının karşılık verdiği bildirildi.

İsrail uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera bölgesinde yer alan Tel el-Harra'yı hedef aldığı öğrenildi.

Bölgenin, bir hava savunma üssüne ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye ordusuna ait radarların, saldırıları düzenleyen İsrail uçaklarını engellediği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'den atılan çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Diğer yandan SANA, saldırıda can kaybı yaşanmadığını fakat maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.