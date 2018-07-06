İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İsrail hava güçleri Suriye’nin Kuneytra bölgesinde Han Arnabi kasabasındaki bir tepeye hava saldırısı düzenledi. Suriyeli kaynaklar saldırının kayba yol açmadığını bildirdi.

İsrail Golan Tepeleri’nin Suriye’ye ait tarafında Kuneytra bölgesindeki Han Arnabi kasabasındaki bir tepeye hava saldırısı düzenledi.

Reuters, Suriye ve İsrail kaynaklarının doğruladığı saldırıda, Suriye ordusundan bir kaynağının herhangi bir kaybın yaşanmadığını bildirdiğini yazdı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Golan sınırına top atışında bulunması üzerine Suriye ordusuna ait mevzileri vurduklarını söyledi. Açıklamada, İsrail’in Suriye savaşına dahil olmadığı ancak tampon bölgenin korunmasını içeren 1974 anlaşmasını uygulamayı sürdüreceği kaydedildi.

İsrail’in, işgal altında tuttuğu Golan sınırına askeri yığınak yaptığı biliniyor. İsrail yedi yıldır süren Suriye savaşında defalarca İran destekli güçleri gerekçe göstererek Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.

