İsrail'den Suriye'ye '1974 anlaşmasına uyma' çağrısı

İsrail, Suriye'ye 1974'te varılan saldırmazlık anlaşmasına uyma çağrısı yaparak, sınırda yalnızca Suriye ordusunun bulunması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Suriye sınırına askeri yığınak yapmasının ardından, İsrail'den açıklama geldi. İsrail, Suriye ordusunun bölgede cihatçılara karşı yaptığı operasyonla ilgili olarak, Suriye ordusuna müdahale yaşanmayacağını, ancak bölgede yalnızca Suriye güçlerinin bulunması gerektiğini söyledi.

1974'te varılan saldırmazlık anlaşmasına uyulmasını isteyen İsrail, daha önce de bölgede İran güçlerinin ve Hizbullah'ın bulunması ihtimaline karşı çıkmıştı.

Haaretz'in aktardığına göre İsrail, 1974 anlaşması uyarınca belirlenen tampon bölgede askeri güç ve ağır silah bulunmasını kabul etmeyecek. Ayrıca Suriye ordusu dışındaki güçlerin bölgede bulunup bulunmadığına dair gözlem yapacak.

İsrail'in yaptığı askeri yığınağın "önlem olarak" bölgeye yerleştirildiği söyleniyor.