İsrail'den Suriye ve Lübnan'a hava saldırıları: Bir ölü, bir yaralı

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentindeki askeri tesise akşam saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Suriye saldırıda bir askerinin öldüğünü, bir askerinin de yaralandığını açıkladı. Lübnan merkezli Al Mayadeen de ülkenin güneyinde orduya ait bir keşif yerleşkesinin İsrail'in insansız hava aracı tarafından vurulduğunu yazdı.
soL - Dış Haberler
Pazartesi, 27 Mayıs 2019 23:46

İsrail ordusu akşam saatlerinde Suriye'nin Kuneytra kentindeki Han Arnabi kasabasının doğusunda bulunan bir askeri tesise füze saldırısı düzenledi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre saldırıda bir Suriye askeri yaşamını yitirdi, bir asker de yaralandı.

SANA daha önce İsrail'in Kunetyra kentinin kırsalını füzeyle vurduğunu, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurmuştu. İsrail ordusu Kuneytra'ya saldırıyı doğruladı.

Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen de Lübnan'ın güneyinde bir keşif yerleşkesinin İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu duyurdu. Lübnan ordusunun olayı soruşturduğu bildirildi.