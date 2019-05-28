İsrail'den Suriye ve Lübnan'a hava saldırıları: Bir ölü, bir yaralı

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentindeki askeri tesise akşam saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Suriye saldırıda bir askerinin öldüğünü, bir askerinin de yaralandığını açıkladı. Lübnan merkezli Al Mayadeen de ülkenin güneyinde orduya ait bir keşif yerleşkesinin İsrail'in insansız hava aracı tarafından vurulduğunu yazdı.

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