İsrail'den Rusya'yla İran konusunda anlaşıldığı iddialarına yalanlama

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Rusya ve İsrail arasında Suriye'nin güneyindeki İran varlığının sonlanmasına yönelik anlaşma olduğunu duyurmuştu.
Channel 10'a görüşen İsrailli yetkililer, İran konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasını yalanladı.
İsrailli yetkililer Rusya'yla anlaşmaya varılmadığını duyurdu.
Rus temsilci Vasily Nebenzya, "anlaşmaya varan tarafların başarılarından tatmin olduklarını" söylemişti.
İsrail açıklamasına rağmen, Suriye'deki İran varlıklarının ülkenin doğusuna geçtikleri kaydediliyor.