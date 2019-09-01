İsrail'den Lübnan’a füze saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’dan sınır bölgesindeki askeri üsse ve askeri araçlara birkaç tanksavar füzesinin fırlatılmasına misilleme olarak Lübnan’ın güneyinin füzelerle vurulduğu duyuruldu.

İsrail ordusu basın dairesi, İsrail’in sınır bölgesindeki askeri üssüne ve askeri araçlarına birkaç tanksavar füzesinin fırlatılmasına misilleme olarak Lübnan’ın güneyinin füzelerle vurulduğunu açıkladı.

HİZBULLAH İSRAİL'E AİT ASKERİ ARACI DÜŞÜRDÜ

Hizbullah, İsrail’in Lübnan sınırına yakın noktada bulunan Avivim bölgesinde, İsrail’e ait bir askeri aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Yerel medya, Hizbullah’ın, İsrail’in Avivim bölgesindeki askeri aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Ayrıca, Hizbullah’tan yapılan açıklamada, askeri araçta bulunanlardan ölü ve yaralılar olduğu bilgisi de paylaşıldı.

NASRALLAH AÇIKLAMIŞTI

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut'un güney banliyösünde organize edilen bir etkinlik dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını (İHA) düşüreceklerini açıklamıştı.