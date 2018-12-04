İsrail’den Lübnan sınırında operasyon

İsrail, Hizbullah’ın Lübnan sınırından ülkeye ‘terör tünelleri’ açtığı iddiasıyla sınırda operasyon başlattığını duyurdu.

İsrail ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait tüneller bulunduğunu belirterek, bu tünellerden gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla Lübnan sınırında operasyon başlattığını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan İsrail ordusu “Hizbullah'ın, Lübnan'dan İsrail'e sızmak için çok sayıda tünel kazdığının tespit edildiği” iddasında bulunuldu.

Açıklamada sözkonusu tünellerin kapatılması için İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonun İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından, faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir" ifadesine yer verildi.

OPERASYON ÖNCESİ ABD İLE GÖRÜŞME

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştü. İngiliz gazetesi Guardian’ın haberine göre, İsrailli bir hükümet yetkilisi ikilinin buluşma nedeninin Netanyahu’nun “tünel operasyonu”yla ilgili son bilgileri ABD’ye aktarması olduğunu söyledi.

Bir İsrail askeri yetkilisi operasyonun haftalarca sürebileceğini kaydetti.