İsrail'den İran'a karşı askeri koalisyon çağrısı

İsrail İstihbarat Bakanı, İran'a karşı 'askeri koalisyon' kurulması için çağrıda bulundu.

İsrail İstihbarat Bakanı, İran'ın uranyum zenginleştirme kararını uygulaması durumunda İran'a karşı "askeri koalisyon" kurulmasını istedi.

İsrailli bakan Yisrael Katz'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Avrupalı liderlerle görüşmelerini sürdürdüğü sırada geldi.

Katz, "eğer İran şu anda boyun eğmezse ve denetimsiz uranyum zenginleştirme faaliyetine geri dönerse ABD Başkanı'ndan ve tüm Batı koalisyonundan açık mesajlar verilmeli" diye konuştu.

İran'ın nükleer faaliyeti, 2015 yılında yapılan anlaşmayla kısıtlanmış ve denetim altına alınmıştı. Ancak anlaşmanın İran'a ekonomik menfaat sağlayacağını düşünen ABD ve İsrail, anlaşmanın sona erdirilmesi için adımlar attı.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını duyurdu. İran nükleer programın askeri amaçları olduğunu kabul etmiyor.