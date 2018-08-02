İsrail’den İran'a Bab’ül Mendep tehdidi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın Bab’ül Mendep Boğazı’nı kapatmaya çalışması durumunda karşısında İsrail ordusunun da dahil olduğu uluslararası bir koalisyon bulacağını söyledi. İran daha önce petrol ihracatının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatabilecekleri imasında bulunmuştu ancak ülkenin Bab’ül Mendep’i kapatacağı yönünde herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan Bab’ül Mendep Boğazı’nı kapatmaya çalışması durumunda orduyu harekete geçireceklerini söyledi.

Netanyahu dün Hayfa’da deniz subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada “İran Bab’ül Mendep Boğazı’nı kapatmaya çalışırsa, eminim ki karşısında buna engel olmaya kararlı uluslararası bir koalisyon bulacak ve bu koalisyonda İsrail ordusunun tüm birimleri yer alacak” dedi.

Suudi Arabistan geçen hafta Bab’ül Mendep Boğazı’ndan petrol gemilerinin geçişini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Açıklama, Suudilerin Yemen’de savaştığı Husiler’in boğazda iki gemiyi hedef almasının ardından gelmişti.



Daha önce boğazı kapatabilecekleri açıklaması yapan Husiler, geçen hafta da Kızıldeniz’deki Suudi limanlarını ve diğer hedefleri vuracak yeterlilikte deniz kuvvetlerine sahip olduklarını açıklamıştı.

İran’dan Bab’ül Mendep’i kapatacakları yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı ancak ABD’nin yaptırımları ve petrol ihracatının engellemesi durumunda Körfez ülkelerinin petrol ihracatını engelleyecekleri yönünde bir açıklama yapılmıştı. İran’ın bu açıklaması Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da yaptığı konuşmada, Kızıldeniz’de İsrail gemilerine saldırı olabileceği yönünde tehditler aldıklarını öne sürdü ancak konuşmasında konuyla ilgili herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.