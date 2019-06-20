İsrail'den ilk F-35 tatbikatı: S-400'lere karşı denendi

İsrail ilk kez F-35'lerle büyük ölçekli bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta uçakların Rusya'nın S-300 ve S-400'lere karşı becerisine dair senaryolar kullanılması dikkat çekti.

İsrail Hava Kuvvetleri, büyük ölçekli bir tatbikat gerçekleştirerek, birden fazla cephede yaşanabilecek savaş senaryolarına hazırlık yaptı.

Tatbikatta ilk kez F-35'ler de kapsamlı olarak kullanılırken, tatbikata savaş uçakları, helikopterler, kargo uçakları, insansız hava araçları, hava savunma üniteleri ve kara destek kuvvetleri katıldı.

GAZZE, SURİYE, LÜBNAN...

Tatbikatın senaryosunda İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'de aynı anda savaşması durumunda yaşanabilecekler değerlendirildi.

İsrail'in Suriye'ye peş peşe hava saldırıları düzenleyerek bölgedeki "İran varlıklarını" vurduğu ve Ortadoğu'da gerilimi yükselttiği biliniyor.

Suriye hava savunmasının İsrail'e verdiği karşılıksa İsrail tarafından "saldırganlık" olarak tanımlanıyor.

RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE KARŞI HAZIRLIK

Tatbikatta dikkat çeken başka bir noktaysa Rusya'nın S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerine dair senaryoların tatbikata dahil edilmesi oldu.

İsrail'in Suriye'deki S-300'lerden rahatsızlık duyduğu ve bu sistemleri imha etmek için aralarında kara operasyonu, dijital saldırı ve sabotajın da bulunduğu pek çok seçeneği değerlendirdiği biliniyor.

İsrail'in "savaş hazırlığı" yaptığı Gazze, Lübnan ve Suriye'de S-400 sistemi bulunmazken, S-300'lerin aktarımı sırasında da İsrail'le Rusya arasında büyük gerilim yaşanmıştı.

İSRAİL'E UKRAYNA VE YUNANİSTAN DESTEĞİ

İsrail'in Suriye hava savunmasını aşma çabalarına en büyük desteğin ABD'nin ardından Ukrayna ve Yunanistan'dan geldiği biliniyor.

ABD ve İsrail heyetleri, Ukrayna'yla görüşerek S-300'lere karşı eğitim alırken, İsrail Hava Kuvvetleri'nin uzun süredir Yunanistan'la yaptığı ortak tatbikatlarda da S-300'lere karşı hazırlandığı biliniyor.

İsrailli yetkililer, F-35'lerin üstlenebildiği rollerin çeşitliliği sebebiyle İsrail'e yeni avantajlar sağladığını öne sürüyor. İsrail'in Yunanistan'da katıldığı tatbikatlarda S-300'lere karşı F-15 uçakları kullandığı söyleniyordu. Son yapılan tatbikat, F-35'lerin denenmesi açısından bir ilk oldu.

ENERJİ ORTAKLIĞI ASKERİ ORTAKLIĞA DÖNÜŞÜYOR

İsrail'in Kıbrıs ve Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de geliştirdiği enerji ortaklığı giderek askeri ortaklığa da dönüşüyor.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Yunanistan-Kıbrıs-İsrail ortaklığının Akdeniz'i "barış denizi" yapacağını öne sürerken, karşılıklı "güvenlik işbirliği" anlaşmaları ve ortak tatbikatlarla birlikte "savaş hazırlığının" yoğunlaştığı görülüyor.

Tatbikatta S-300'lerin yanı sıra S-400'lerin de senaryolara dahil edilmesi, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemini Doğu Akdeniz için aldığı iddiaları ve Yunanistan'ın İsrail'le işbirliğiyle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanıyor.