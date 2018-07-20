İsrail'den Hamas'a tehdit

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Hamas'ı Yahudi yerleşim birimlerine roket atmakla suçlayarak, bu şekilde devam etmesi halinde bedelinin Hamas açısından ağır olacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas'ı Yahudi yerleşim birimlerine roket atmakla suçlayarak, bu şekilde devam etmesi halinde bedelinin Hamas açısından ağır olacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile yaptığı telefon görüşmesinde Liberman, Gazze'de yaşananlar hakkında konuştuklarını söyledi. Görüşmede, Hamas'ın Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimlerine roket attığını iddia eden Liberman, "Eğer Hamas roket atışlarına devam ederse, sonuç onların düşündüklerinden daha ağır olabilir. Meydana gelecek yıkım ve can kaybından Hamas sorumlu olacaktır." dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine 3 roket atıldı. Açıklamada, atılan roketlerden ikisinin İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, birinin de sınırdaki Shaar HaNegev Yahudi yerleşim biriminde boş bir alana düştüğü kaydedildi.