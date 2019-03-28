İsrail'den Halep'e hava saldırısı: 7 kişi hayatını kaybetti, elektrikler kesildi

İsrail, Halep yakınlarına hava saldırısında bulundu. Saldırının püskürtüldüğü belirtilirken, kentte elektrik kesintisine yol açan patlamalarda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Halep yakınlarına hava saldırısında bulunduğunu, Suriye'nin de çok sayıda füze ile saldırıya karşılık verdiğini duyurdu.

Halep'in kuzeyinde yer alan bir sanayi bölgesini hedef aldığını belirtilen füze saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in hava saldırısında "İran güçleri ile İran'a bağlı gruplara ait bir mühimmat deposunun” hedef alındığı ve bombardımanın "şiddetli patlamaya” yol açtığı belirtildi. Açıklamada en az yedi kişinin öldüğü bildirildi.

AFP ise saldırıların kentte elektrik kesintisine yol açtığını aktardı.

İsrail ordusundan ise açıklama yapılmadı.