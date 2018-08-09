İsrail'den Gazze'ye saldırı: Hamile bir kadın ile 5 yaşındaki kızı öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hamile bir kadın ile 5 yaşındaki çocuğu dahil 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Dün gece başlayan ve bu sabah da devam eden saldırının İsrail'in 2014'ten beri Gazze'ye düzenlediği en büyük saldırı olduğu bildiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye dün gece başlattığı hava saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenler arasında hamile bir kadın ile 5 yaşındaki çocuğu da bulunuyor.

Saldırı, Hamas'ın İsrail işgaline karşı direnişten vazgeçilmeyeceğine yönelik resmi bildirisinin ardından Gazze'yi çevreleyen İsrail yerleşimlerine füzelerle saldırmasının ardından geldi.

İsrail'in sabah saatlerinde devam eden saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahia'da 23 yaşındaki hamile bir kadın ile 5 yaşındaki kızının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Saldırıda dün gece de bir Hamas üyesinin öldüğü açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail saldırılarında 12 kişi de ağır yaralandı.

İsrail basınında, Gazze'den atılan füzelerin birkaç İsraillinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Saldırı, BM ile Mısır'dan arabulucu heyetin İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes girişimi için görüşmeleri sürdürdüğü sırada gerçekleşti. BM Ortadoğu Elçisi Nikolay Mladenov tırmanan gerilimden "derin endişe duyduğunu" açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Gazze'de İsrail ordusuna ait bir aracın Hamas tarafından hedef alındığı, İsrail'in top ateşiyle karşılık verdiği belirtildi. Bunun üzerine Gazze'den İsrail'e onlarca füzenin atıldığı belirtilen açıklamada, buna karşılık İsrail savaş uçaklarının, aralarında mühimmat deposu ve silah fabrikasının da bulunduğu 140 noktayı hedef alarak 150 füze attığı kaydedildi.