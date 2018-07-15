İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: İki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail bugün Gazze'de Hamas'a ait 40'tan fazla noktayı bombaladığını duyururken saldırıda iki Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik hava saldırısının bugüne kadarki en ağır saldırılardan biri olduğu bildirilirken iki Filistinli saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik hava saldırısında Kassam Tugaylarına ait olduğu ileri sürülen iki tünel ile bir eğitim kampının vurulduğu belirtildi.

Hava saldırısının, Gazze'den İsrail tarafına roket atılması iddiasıyla ve Hamas'ın sınıra yakın bölgelerdeki faaliyetleri nedeniyle düzenlediği kaydedildi.

İsrail medyasında söz konusu saldırının ardından "Gazze'den sınırına yakın bölgelerde bulunan Eşkol ve Aşkalon Yahudi yerleşim yerlerine de roket atıldığı" iddia edildi.

İsrail ordusu, dün geceden bu yana Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine 31 roket atıldığını ileri sürdü. İsrail ordusuna ait savaş uçakları bu sabah da Gazze'de Kassam'a ait olduğu iddia edilen bazı askeri hedefleri vurmuştu.

İSRAİL ORDUSU’NDAN FİLİSTİNLİLERE ESKİ FOTOĞRAFLARLA TEHDİT

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik tehdit gibi bir mesaj yayımladı.

Mesajına 2008, 2012, 2014 yıllarında İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze'deki bazı binaların fotoğraflarını ekleyerek, 2018 yılı için de soru işareti koyan Adraee, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkının, Hamas yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014'e göre daha ağır olabilir."

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te başlattığı "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında başlatılan ve 51 gün süren saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli ölmüş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen şehirde 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin kısmen yıkıldığını açıklamıştı.