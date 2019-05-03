İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Cuma, 03 Mayıs 2019 20:57

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden açılan sonucu 2 askerinin yaralandığı gerekçesiyle, bölgeye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Filistinli de ağır yaralandı. 

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den sınırdaki askerlere ateş açılması sonucu biri orta derecede, diğeri hafif şekilde olmak üzere 2 askerin yaralandığı belirtildi. 

Açıklamada ayrıca açılan ateşe karşılık Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktanın hava aracıyla vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu bombardımanı gerçekleştiren hava aracının türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.