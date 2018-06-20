İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail Hava Kuvvetleri dün akşam Gazze Şeridi'nin güneyine saldırıda bulundu.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakınındaki Hamas güçlerini hedef aldığını iddia etti.

Haaretz'in haberine göre İsrail'in hava saldırısının ardından Gazze'den İsrail'e 45 füze atıldı. İsrail savunma sistemlerinin 7 füzeyi engellediği, üç füzenin de Gazze Şeridine düştüğü belirtildi.

Haaretz gazetesi İsrail'in bunun üzerinde 25 noktayı daha vurduğunu yazdı.

Gazze'de iki kişinin İsrail saldırılarında yaralandığı belirtilirken, Gazze'de yaşayan bir kişi "Sesler ve patlamalar bize 2014 yazının gecelerini hatırlattı" dedi.