İsrail’den Gazze’ye deniz ablukası

İsrail, Gazze Şeridi üzerinde 'ikinci bir emre kadar' deniz ablukası uygulama kararı aldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Gazze Şeridi’nden İsrail’e atılan ve yangına yol açan balon ve uçurtmalar nedeniyle bu geceden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze deniz sahasına erişime izin verilmemesi kararı alınmıştır” denildi.

İsrail itfaiyesi sahilden atılan helyumla şişirilmiş balonların ülkenin güneyindeki tarım alanlarında sekiz ayrı yangına yol açtığı açıklaması yapmıştı.

İsrail bir hafta önce abluka altındaki Gazze Şeridi’nde balık avlama mesafesini 15 deniz milinden 10 deniz miline düşürmüş, önceki gün de bu mesafeyi 6 mile düşürdüğünü açıklamıştı.

1993 tarihli Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze’de 4 bin kişinin balıkçılık yaptığı biliniyor.

