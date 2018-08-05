İsrail'den Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başkanlığında bugün gerçekleşen güvenlik kurulu toplantısının ardından kısa bir açıklama yayınlandı. Açıklamada İsrail Savunma Güçleri'nin 'her senaryoya hazır olduğu' vurgulandı.

Hamas liderlerinden Hüsam Bedran, Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var" açıklamasında bulunmuştu.

Bugün, BM ve Mısır tarafından önerilen ateşkes planını ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere İsrail'in güvenlik stratejisinden sorumlu yetkilileri de bir toplantı gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun başkanlığında bugün gerçekleşen güvenlik kurulu toplantısının ardından kısa bir açıklama yayınlandı. Açıklamada İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) "her senaryoya hazır olduğu" vurgulandı.

İsrail, ateşkes şartı olarak Hamas tarafından kontrol edilen bölgelerden gerçekleştirilen saldırıların durdurulmasını ve 2014 yılında öldürülen iki İsrailli askerin bedeninin iade edilmesini istiyor. Bunun karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ne dönük ablukayı yumuşatmayı kabul ettiği ifade ediliyor.

Reuters'ın görüş aldığı, adını açıklamayan bir İsrailli yetkili ise, "Filistinlilerin tarafında tam anlamıyla bir ateşkes, İsrail'in Kerem Shalom kapısını yeniden açması ve balıkçılık bölgesi için verilen izinleri yenilemesi anlamına gelecek" dedi.

Hamas'ın Filistinli mahkumların özgürlüğünü talep ettiği, ancak İsrail tarafının buna karşı çıkmasının beklendiği bildiriliyor.