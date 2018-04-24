İsrail'den büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk 10 devlete rüşvet

İsrail'de Kudüs İlişkileri ve Miras Bakanı Ze’ev Elkin, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan ilk 10 devlete alan tesisi ve mali yardım yapacaklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Kudüs İlişkileri ve Miras Bakanı Ze’ev Elkin İsrail hükümetinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak isteyen ilk 10 ülkeye yardım etmek istediğini belirtti. Elkin "Bu yönde ilk kararı ABD ve Guatemala aldı, Honduras ve Romanya'da da benzer planlar tartışılıyor. Çekya ile de bu konuyla ilgili oldukça ciddi görüşmeler gerçekleştiriliyor. İsrail'in bu anlamda ilk 10 ülkeye yardım edebilmesi için bir hükümet kararı hazırlanıyor. Karar alan tesis edilmesini ve belki de maddi desteği içerecek. İsrail bu ülkelere Kudüs'e taşınmaları için ayrıcalık uygulayacak" dedi.