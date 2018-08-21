İsrail'den Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine onay: 650 yeni konut inşa edilecek

İsrail, Batı Şeria'daki bir İsrailli yerleşim biriminin 650 yeni konut inşa edilerek genişletilmesini onayladı.

Batı Şeria'daki bir İsrailli yerleşim biriminin 650 yeni konut inşa edilmesine onay geldi.

Beyt-İl Yahudi yerleşim birimi meclisi ve İsrail İskan Bakanlığı'nın aldığı söz konusu kararın, geçen hafta hükümet tarafından onaylandığı aktarıldı.

İsrail'in Beyt-İl Yahudi yerleşim biriminde inşası için onay verdiği konut sayısının daha önce 296 olduğu, halihazırda ise bu sayının 650'ye çıkarıldığı belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.