İsrail'den Afrikalılara 'süresiz hapis' uyarısı

İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları konusunda uyardı.

İsrail'in, Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yönünde uyardığı aktarıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 40 bin Afrikalıyı 3 ay içinde ülkeden ayrılmazlarsa hapse atılacakları uyarısında bulunan İsrail'in bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmelerini istediği belirtildi.

İsrail Nüfus, Göç ve Sınır Birimi'nin, sığınma başvuruları sonuçsuz kalan Afrikalıları sınır dışı etme sürecini 1 Ocak'ta başlattığı belirtilerek, onları çalıştıran işverenlerin de para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de büyük çoğunluğu Eritreli ve Sudanlı olmak üzere yaklaşık 35 bin Afrikalı yetişkin ve bu kişilerin ülkede doğan 5 bin çocuğu yaşıyor.

Bu yetişkinlerin çoğu 3 ayda bir yeniletmek zorunda oldukları geçici vizelerle ülkede kalıyor.

Kendi istekleriyle ülkeden ayrılanlara kişi başına 3 bin 500 dolar verileceği belirtilerek, anlaşma kapsamında İsrail'in Ruanda hükümetine sığınmacı başına 5 bin dolar ödeyeceği söylendi.

Holot Gözaltı Merkezi'nde tutulan 970 göçmen ve Saharonim Hapishanesi'nde tutulan 450 göçmenin de ülkeden ayrılmaya zorlanacağı belirtilerek, ülkedeki insan hakları örgütlerinin bu karara karşı çıktığı vurgulandı.

Çoğu Afrikalının başta Kanada olmak üzere Batı ülkelerine göç ettiği belirtilerek, 2017'nin ilk 9 ayında ülkeden ayrılan Afrikalıların yüzde 64'ünün Batı ülkelerine, yüzde 20'sinin Uganda ve Ruanda'ya, yüzde 16'sının Eritre ve Sudan'a gittiği kaydedildi.

Geçen yıl İsrail'den toplam 3 bin 300 Afrikalının ayrıldığı belirtildi.