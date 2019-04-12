İsrail'deki resmi seçim sonuçları açıklandı

İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Seçimlerde Likud Partisi 36, Mavi Beyaz İttifakı 35 sandalye kazandı

İsrail'de yapılan seçimlerin ardından Seçim Komisyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçimlerde 36 sandalye kazanarak birinci çıktığını açıkladı.

Mavi-Beyaz İttifakı'nın 120 sandalyeli mecliste 35 milletvekili kazanarak seçimlerden ikinci çıktığını duyuran Seçim Komisyonu, Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki "İsrail Evimiz" partisinin 5 sandalye elde ettiğini kaydetti.

Mavi-Beyaz İttifakı'nın iki liderinden biri olan Benny Gantz, seçim akşamı resmi olmayan sonuçların ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Netanyahu aşırılık yanlılarını yanına aldı, hükümeti kuracak ve sonuç bu. Seçimlerin ön sonuçları göz önüne alındığında gerçek bu" ifadelerini kullanmıştı.