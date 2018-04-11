İsrail'de üst düzey güvenlik toplantısı

İsrail’de, İran meselesi ve ABD’nin Suriye’ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İsrail kabinesi "güvenlik" nedeniyle bugün olağanüstü toplandı.

Toplantıda İran’ın İsrail saldırısı karşılık verme ihtimali ile ABD’nin Suriye’ye düzenleyeceği muhtemel saldırı ele alındı.

İran medyası, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlının öldüğünü bildirmişti.

Rusya da bu saldırıyı İsrail’in gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İranlı bir yetkili de, "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" şeklinde açıklama yaparak, İsrail'e karşılık verileceği yönünde açıklama yapmıştı.

ABD ve Fransa'dan gelen Suriye'ye yönelik tehditlerle birlikte Ortadoğu'da gerilimin tırmandırıldığı görülüyor.