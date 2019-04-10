İsrail'de seçim sonuçları başa baş çıktı

İsrail'de dün yapılan seçimlerin ardından Netanyahu'nun partisi Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz Mavi ve Beyaz hareketinin oyları başa baş çıktı.

İsrail'de dün yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketleri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi ve Beyaz hareketi ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ittifak kurduğu sağ blokun birbirine çok yakın oy aldığını gösteriyor.

Sandık çıkış anketlerine göre, 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu'nda Gantz liderlideğindeki Mavi ve Beyaz hareketinin 35 sandalye alacağı tahmin edilirken, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud'un sandalye sayısının da 35 olduğu görülüyor.

Çıkan sonuçlar, sağ bloktaki partilerin Netanyahu önderliğinde bir koalisyon hükümeti kurmaya yetecek sandalye sayısına ulaştığını gösteriyor.

Kaynak: Haaretz