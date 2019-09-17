İsrail’de seçim sona erdi: Anketlere göre Netanyahu tek başına hükümet kuramıyor

İsrail’de erken genel seçimler sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu’nun Likud partisi hükümet kurmak için mecliste yeterli çoğunluğu elde edemiyor.

İsrail’de son beş ay içinde ikinci kez yapılan erken genel seçimler sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi hükümeti kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamıyor.

Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu’nun Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın Mavi ve Beyaz ittifakı başa baş gidiyor. Üç anketten ikisine göre Gantz’ın ittifakı da Netanyahu’nun partisi de İsrail parlamentosu Knesset’te 32’şer sandalye elde edebilecek. Sandık çıkış anketlerine göre İsrail’deki Filistinlileri de temsil eden Ortak Liste ise üçüncü parti oldu. Buna göre Ortak Liste Knesset’e 11-13 milletvekili gönderecek.

120 milletvekilinin yer aldığı Knesset’te tek başına hükümeti kurabilmek için 61 milletvekili çıkarmak gerekiyor.

Ülkede 9 Nisan’da yapılan erken seçimin ardından Netanyahu koalisyon görüşmelerinde eski Savunma Bakanı olan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'la askerlik yasası konusunda anlaşamamış ve tıkanan görüşmeler sonucunda yeniden erken seçim kararı almıştı. Liberman'ın seçimlerin ardından yapılacak olası koalisyon görüşmelerinde de kritik bir konumda olması bekleniyor.