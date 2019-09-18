İsrail'de sandıkların yüzde 92'si açıldı: Netanyahu kaybediyor

İsrail'de yapılan erken seçimde sandıkların yüzde 92'si açıldı. Sandık çıkış anketlerinde son duruma göre eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi ve Beyaz ittifakı, seçimi Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi karşısında küçük bir farkla önde götürüyor.

İsrail'de yapılan erken seçimde sandıkların yüzde 92'si açıldı. Sandık çıkış anketlerinde son duruma göre eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi ve Beyaz ittifakı, seçimi Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi karşısında küçük bir farkla önde götürüyor. Likud Partisi'nin 30 ile 33 arasında, Mavi ve Beyaz ittifakının 32 ile 34 arasında sandalye kazandığı tahmin ediliyor. Anketlere göre oylarını artıran Lieberman liderliğindeki aşırı sağ Evimiz İsrail Partisi'nin mecliste 9 sandalye kazanacağı ön görülüyor. Nisan ayındaki seçimde 10 milletvekili çıkaran Birleşik Arap Listesi, anketlere göre bu seçimlerde 13 sandalyeye sahip olacak.