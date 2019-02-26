İsrail’de eski bakana İran adına casusluktan 11 yıl hapis

İsrail’in eski enerji bakanlarından Gonen Segev, İran adına casusluk yapmak suçlamasıyla yargılandığı davada 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail’de Kudüs Bölge Mahkemesi eski Enerji Bakanı Gonen Segev’i İran adına casusluk yapmak suçlamasıyla yargılandığı davada 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Times of Israel’in haberine göre savcıyla işbirliği yaparak hakkındaki casusluk suçlamasını kabul eden Segev’e yönelik ilk iddianamede yer alan “savaş zamanında düşman devlete yardım etme” suçlaması yöneltilmedi ve cezasında indirime gidildi.

Segev son altı yıl boyunca Nijerya’da doktorluk yaptığı dönemde İranlı istihbarat yetkilileriyle birçok kez buluşarak İran’a İsrail’in askeri üsleri, siyasi ve güvenlik yetkilileri hakkında bilgi sağlamakla suçlanıyordu.

Geçen yıl Ekvador Ginesi’nde gözaltına alınarak İsrail’e getirilen Segev, Haziran ayında Kudüs’te yargılanmaya başlamıştı. Davanın niteliği gerekçesiyle duruşmalar gizli olarak yapılmıştı.

Segev uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle de daha önce İsrail’de tutuklanmış, 2007 yılında cezaevinden çıkmasının ardından Nijerya’ya gitmişti.

1992 yılında İsrail Parlamentosu’na milletvekili olarak giren Segev, 1995-1996 yıllarında da İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmıştı.

