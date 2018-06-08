İsrail’de eşit yurttaşlık kanunu tartışılmadan reddedildi

İsrail yasama organı Knesset’e Arap partisi Balad tarafından önerilen kanun değişikliğine göre devleti tüm yurttaşlara ait olarak tanımlayan tasarı tartışmadan reddedildi.

İsrail Parlamentosu Knesset’e Pazartesi günü sunulan, devleti Yahudi ve Arap halklarının eşit statüde bulunduğu bir yapı olarak tanımlayan kanun teklifi değerlendirilmeye dahi alınmadan veto edildi. Mevcut meclisin ya da daha önceki hükümetlerin bugüne kadar hiçbir kanun önerisini tartışmadan reddetmediğine dikkat çeken vekiller bu durumu sıradışı bulduklarını söyledi.

Arap partisi Balad tarafından önerilen tasarı, devleti “tüm yurttaşların devleti” olarak niteleyerek Arap ve Yahudi halklarını eşit yurttaşlık statüsünde tanımlıyordu. İktidardaki Likud Partisi vekilleri tarafından reddedilen tasarının iptal gerekçesi Knesset hukuk danışmanı Eyal Yinon tarafından “İsrail, Yahudi halklarının devletidir” ifadesinin geçtiği 75(e) maddesi olarak açıklandı. Yazılı bir Anayasası bulunmayan İsrail’de bunun yerine 12 temel yasa yürürlükte bulunuyor. Her iki ulusa da eşit vatandaşlık hakkı vermeyi öngören yasa tasarısı ayrıca tüm dünyadaki Yahudilere İsrail vatandaşlığı hakkı tanıyan geri dönüş yasasının da iptalini içeriyordu.

Tasarıyı provokasyon olarak niteleyen Knesset sözcüsü Yuli Edelstein “provokasyonla oy toplamaya çalışanlara yardım etmeyeceğiz” dedi.

İsrail kamuoyunda da tartışmalara neden olan tasarı, hukukçular tarafından da eleştirilirken kendini solda tanımlayanların yüzde 75’i, Araplarınsa yüzde 70’i İsrail’de demokrasinin ciddi tehdit altında olduğunu düşünüyor.