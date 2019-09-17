İsrail'de erken seçim: Seçmenler sandık başına gitti

İsrailli seçmenler, erken seçim için bugün yeniden sandık başına gitti.
Seçim yarışının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçmesi bekleniyor.
KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULAMAMIŞTI
9 Nisan tarihinde yapılan seçimlerin ardından yapılan koalisyon görüşmelerinde Netanyahu, eski Savunma Bakanı olan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'la askerlik yasası konusunda anlaşamamış ve tıkanan görüşmeler neticesinde erken seçim kararı alınmıştı.
Liberman'ın seçimlerin ardından yapılacak olası koalisyon görüşmelerinde de kritik bir konumda olması bekleniyor.
NETANYAHU'DAN BATI ŞERİA'YI İLHAK VAADİ
Netanyahu, seçim vaadi olarak "kısa sürede" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ilhak edileceği sözünü vermişti. Tepki çeken seçim vaadi, anket sonuçlarını etkilememişti.
32 partinin yarışacağı seçimlerde, yüzde 3,25'lik seçim barajı nedeniyle yalnızca 10 partinin meclise girmeye hak kazanacağı ön görülüyor.