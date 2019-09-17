İsrail'de erken seçim: Seçmenler sandık başına gitti

İsrailli seçmenler, erken seçim için bugün yeniden sandık başına gitti. 9 Nisan tarihinde yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümeti kurmayı başaramayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un bu seçimlerde eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ile yarışması bekleniyor.