İsrail'de erken seçim olasılığı güçlendi

İsrail'de geçtiğimiz ay yapılan seçimin ardından koalisyon kurulamaması üzerine erken seçim tartışması başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son görüşmelerden de sonuç alamaması üzerine erken seçim olasılığı güçlendi.

İsrail'de Nisan ayında yapılan seçimlerin ardından koalisyon kurulamamıştı. İsrail meclisi, erken seçimlere gidilmesi için adım atmış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu buna karşı çıkmıştı.

Erken seçimlerin "kaynak israfı" olacağını savunan Netanyahu, sağ kanat bir hükümetin kurulabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALAMADI

Netanyahu, koalisyon kurmak için yaptığı son görüşmelerden de sonuç almayı başaramadı. Netanyahu'nun, bu gece sonuna kadar koalisyon kurması gerekiyor.

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ı ikna etmeyi başaramayan Netanyahu'nun erken seçimi engelleme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

NETANYAHU DOKUNULMAZLIK İSTİYOR

AFP'nin haberine göre yolsuzluk soruşturması altında olan Netanyahu, yeni hükümetin kurulmasının ardından dokunulmazlık almayı planlıyor.

Yolsuzluk iddialarına rağmen seçim başarısını sürdüren İsrail Başbakanı'nın, erken seçimleri dokunulmazlık almasını engelleyeceği için de istemediği aktarılıyor.

Seçimlerin ardından "medyaya ve sola karşı zafer kazandık" diyen Netanyahu'nun, azınlık hükümeti kurmayı deneyebileceği de iddialar arasında.