İsrail'de Başbakana savaş ilan etme yetkisi verildi

Ortadoğu'da İran-İsrail gerilimi artarken bu akşam kabul edilen düzenleme ile İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş ilan etme yetkisini daha kolay kullanabilecek.

Bu akşam geç saatlerde İsrail Parlamentosu Knesset'te kabul edilen düzenleme ile Başbakana olağanüstü durumlarda Savunma Bakanına danışarak savaş ilan etme yetkisi verildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, geniş kabinede bulunan savaş ilan etme yetkisinin dar kabineye geçirilmesi talebinde bulunmuştu. Bugün Parlamento Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu ile Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan ortak komitede Netanyahu'nun bu talebi yerinde bulunmayarak reddedilmişti. Ancak Knesset, talep lehine karar vererek, olağanüstü durumlarda savaş ilan etme yetkisini Başbakana verdi.

Netanyahu, bugün düzenlediği basın toplantısında İran’ın nükleer program hakkında yalan söylediğini, nükleer faaliyetlerin sürdüğünü ve ellerinde bu konuda somut delliler olduğunu iddia etti.