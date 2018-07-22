İsrail'de annelik hakkı kararına büyük tepki

İsrail'de vekil annelik yasasının eşcinseller için onaylanmaması grupları harekete geçirdi.

İsrail'de vekil annelik yasasının eşcinsel çiftler için onaylanmaması eylemlere yol açtı. Gökkuşağı bayrakları ile alanlara çıkan gruplar, otoyolları trafiğe kaparken, büyük bir yürüyüşe hazırlanıyorlar.

Ülkenin LGBTİ tarihindeki en büyük eylemi olarak düşünülen protestoda, gruplar Kudüs'teki başbakanlığın önünde toplandı.Otoyollar trafiğe kapanırken Tel Aviv meydanında da büyük bir yürüyüşe hazırlanılıyor.

İsrail parlamentosunun bu hafta vermiş olduğu vekil annelikle ilgili kararın yeni versiyonunu onaylarken, eşcinsel çiftlere bu hakkı vermeyi reddetti. Kabul edilen yeni versiyona göre, vekil annelik, sağlık belgeleri olması koşuluyla heteroseksüel eşlere ve evlenmemiş kadınlara verilebiliyor.