İsrail, Venezuela'da ABD yanlısı lideri 'devlet başkanı' olarak tanıdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Venezuela'da ABD destekli Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da muhalafet lideri Juan Guaido'yu "devlet başkanı" olarak tanımasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da destek geldi.

Netanyahu, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa ülkesine katılarak Venezuela'daki yeni yönetimi tanıdı" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve ihlaller nedeniyle sık sık İsrail'i hedef alan açıklamalar yapıyordu.

ABD destekli Juan Guaido, kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak ilan etmiş, ABD ve ABD yanlısı ülkeler tarafından Guaido'nun başkanlığı tanınmıştı.

Bu duruma Meksika, Rusya, Küba, Çin, Bolivya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu pek çok ülke tepki gösterdi.

ABD ile diplomatik ilişkileri kesen Maduro, ABD'li diplomatların Venezuela'yı terk etmesini istedi.