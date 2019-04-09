İsrail ve Suudi Arabistan'dan Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınmasına destek

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' olarak tanımasına İsrail ve Suudi Arabistan'dan destek geldi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararından ötürü ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ettiğini belirtti. Netanyahu, "Dünyayı İran terörü ve saldırılarından koruma yolunda bir adım daha attınız. Bir talebimi daha gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA ise Suudi Arabistan'ın ABD'nin kararını takdirle karşıladığını belirtti. SPA, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir alıntı yaparak "ABD'nin kararı, İran'ın teröre olan desteğine meydan okuma konusunda krallığın uluslararası topluma yaptığı talebi karşılamaktadır" dedi.