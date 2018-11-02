İsrail ve Mısır’dan ABD’ye Suudi prensine sahip çıkma çağrısı

İsrail ve Mısır'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan vazgeçmemesi için ABD’ye mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın tahtı tehlikeye girerken, İsrail ve Mısır’ın ABD’ye prensten vazgeçmeme çağrısında bulundukları ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Trump'a ilettiği mesajında Veliaht Prensin “stratejik bir ortak” olduğunu söyledi ve ondan vazgeçilmemesini istedi.

Gazetenin haberine göre Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi de Beyaz Saray’a benzer bir mesaj iletti.

ABD’nin İran’a karşı ördüğü Körfez cephesiyle yakınlaşmayı sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu, son olarak diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Körfez ülkesi Umman’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Umman ziyaretin ardından Körfez ülkelerinin İsrail’i tanıma zamanı geldiğini açıklamış ve ABD’nin Filistin konusunda açıklaması beklenen “barış planı”na desteğini duyurmuştu.



Haaretz’in haberine göre İsrail Başbakanı Umman’a Suudi Arabistan üzerinden uçtu. Son aylarda İsrail ile Suudi Arabistan istihbaratı arasında artan işbirliği de basına yansımıştı.

İSRAİL'DEN EVANJELİK HIRİSTİYANLAR SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Son olarak dün İsrail’den Evanjelik Hıristiyan cemaati liderlerinden bir heyet, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Riyad’da görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin ilişkilerinin yanısıra ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin de ele alındığı belirtildi. Heyetten yapılan açıklamada Selman’ın iki ay önce kendilerini davet ettiği belirtilirken “Kuşkusuz Ortadoğu’da muazzam bir değişim sezonu içindeyiz” denildi.



İSRAİL ENERJİ BAKANI: CİNAYET ALÇAKÇA AMA İRAN'A KARŞI İTTİFAK AĞIR BASIYOR

Öte yandan İsrail’den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili resmi açıklama, Enerji Bakanı Yuval Steinitz’den geldi. Bir İsrail radyosuna konuşan Steinitz cinayeti “alçakça” diye niteledi ancak İsrail’in önceliğinin İran’a karşı Körfez ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Kaşıkçı’nın “terörist değil, bir sivil ve bir gazeteci” olduğunu belirten Steinitz cinayeti “alçakça” bulduğunu ve her türlü karşılığı hak ettiğini söyledi ancak İsrail’in İran’a karşı “mücadelesi”nin ağır bastığını kaydetti. İsrail Enerji Bakanı “Karşımızda varoluşsal bir tehdit haline gelebilecek bir tehdit var: Nükleer İran tehdidi, terör tehdidi, Suriye ve Lübnan’da yayılan tehdit. Suudi Arabistan da dahil Arap ülkeleri, İran’ın yayılmasına ve nükleer tehdidine karşı son yıllarda bizim müttefiklerimizdir” diye konuştu.

